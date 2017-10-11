Помічна запрошує пофестивалити на Покрову

14 жовтня 2017 року, вже вдруге, Помічна запрошує на фестиваль «На Покрову в Помічну».

Про це «УЦ» повідомили у Помічнянській міськраді.

Програма фестивалю

12:00 – урочисте відкриття фестивалю та нагородження учасників АТО (міська площа);

12:00 – виставка майстрів і майстринь декоративно-ужиткового мистецтва та майстер-класи (міська площа та алея біля літньої сцени);

12:00 – кулінарний ярмарок (міська площа);

12:00 – пригощання справжнім козацьким кулішем (біля Європейського скверу);

12.00 – цікаві фотозони та інсталяції (міська площа);

12:00- розважальні дитячі атракціони;

12:30 – веселі конкурси, народні розваги для дітей та дорослих (міська площа);

12:30 – змагання з гирьового марафону та арм-реслінгу, показові виступи учасників (міська площа);

14:00 – концерт учасників художньої самодіяльності Добровеличківського району (міський Палац культури);

16:00 – концерт хору «Джерело» виробничого підрозділу «Локомотивне депо Знам’янка» (міський Палац культури);

17:00 – закриття фестивалю (міський Палац культури).