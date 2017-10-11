У Кропивницькому виділили додаткові гроші для перевезення пільговиків

Міська рада Кропивницького на своєму засіданні 10 жовтня виділила з міського бюджету кошти на забезпечення перевезень пільгових категорій громадян у громадському транспорті обласного центру.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі мерії.

Відповідно до змін, внесених у міський бюджет на 2017 рік, на фінансування транспортних пільг додатково передбачено 13,5 мільйона гривень.

Як повідомив начальник управління розвитку транспорту та зв’язку міської ради Олександр Вергун, ці кошти розподіляться таким чином: 9,5 мільйона використають на перевезення пільговиків електротранспортом і 4 мільйони – автобусним.

9 жовтня, напередодні сесійного засідання, завершилися тендерні процедури у системі електронних закупівель ProZorro з закупівлі 40 тисяч літрів дизельного пального для 20 великомісних автобусів, які вже незабаром виїдуть на міські маршрути. Договір на суму 760 тисяч гривень укладуть з переможцем тендеру – кропивницьким підприємством ТОВ «Титан-Кіровоград», яке знизило очікувану вартість закупівлі на 200 тисяч гривень.