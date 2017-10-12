На Кіровоградщині впіймали неповнолітніх кладовищенських вандалів (ФОТО)

Поліцейські встановили особи двох неповнолітніх, які пошкодили більше 20 могил у Малій Висці.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

До Маловисківського відділу поліції звернулись представники органу місцевого самоврядування з повідомленнями про низку злочинів на міському кладовищі. Як з’ясувалося, 16-річні юнаки демонтували з місць поховань металеві кутники, швелери та труби. Правоохоронці встановили причетність зловмисників до 24 фактів кримінальних правопорушень.

Зі слів правопорушників, металеві частини з могил демонтували для подальшого продажу, «заробляючи» таким чином гроші.

Слідчі дії тривають, вирішується питання про повідомлення особам про підозру за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою) Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавлення волі від чотирьох до семи років.