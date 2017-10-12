У Кропивницькому проведуть семінар для батьків, чиї діти потребують психологічної корекції

14 жовтня в Кропивницькому відбудеться семінар для батьків дітей, які потребують поведінкової, мовної, психологічної корекції та соціальної адаптації.

Про це «УЦ» повідомили організатори заходу.

Мова йтиме як про діток хворих на аутизм, СДВГ, алалію, ЗПР, так і про тих, які мають певні проблеми з поведінкою, навчанням та комунікативними навичками.

Семінар відбудеться за адресою: пров. Василівський, 10, «Креативний IT-простір KOWO» (будівля колишнього «Смарт Хаусу», п’ятий поверх).Початок роботи – об 11:00.

Семінар буде корисний батькам, практичним психологам, логопедам, педагогам.

Тел. для довідок: (095) 582-50-14 (Вікторія Федоренко).

Програма семінару

Сучасні тенденції інклюзивної освіти. Завідувач Кіровоградської обласної психолого-медико-педагогічної консультації Щербина Яна Анатоліївна, 15 хв.

1. Формування освітніх навичок, розвиток комунікації та корекція поведінки в сім’ї за підтримки спеціаліста. Федоренко Вікторія. Практичний психолог. Практик у роботі з особливими дітьми. Керівник ГО «Центр розвитку сім’ї “Калинонька”».40 хв. + 15хв. на запитання.

2. Особливості логопедичної роботи. «Починаємо, та не зупиняємось!» Логопед Кіровоградської обласної психолого-медико-педагогічної консультації.

Кава-брейк 15 – 20 хв.

3. Цілі та прийоми їх реалізації в умовах родинного виховання. Коуч-тренер особистісного розвитку. Бесіда з елементами тренінгу. Вікторія Шостак. 40 хв. + 15 хв. на запитання.