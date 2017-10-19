У Кропивницькому в’язні легко вийдуть на вулиці міста з СІЗО, якщо станеться бунт, – прокуратура

Прокуратура регулярно фіксує порушення у Кропивницькій установі покарань №14.
Про це заявив начальник відділу нагляду за дотриманням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях прокуратури Олександр Замороз на брифінгу сьогодні, 19 жовтня, передає кореспондент «УЦ».
В установі постійно знаходять заборонені речі, а в’язні мають можливість виходити з камер і спілкуватися між собою.
Крім того, існує вірогідність того, що вони можуть вийти на вулиці міста.
«Раптом буде бунт – в’язні легко вийдуть на вулицю», – зазначив Замороз.
Нагадаємо, у Кропивницькому СБУ та прокуратура затримали начальника Кропивницької установи покарань №14 при спробі дати хабара прокурору за пом’якшення чи взагалі не фіксування результатів перевірок у СІЗО.
Сьогодні йому вручать підозру, а завтра прокуратура подасть до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.