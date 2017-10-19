У Кропивницькому затримали начальника СІЗО, який намагався дати хабар прокурору

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою затримали начальника однієї з пенітенціарних установ Кропивницького при спробі дати хабара одному з посадовців обласної прокуратури.

Про це «УЦ» повідомили у прес-групі УСБУ в області.

Правоохоронці встановили, що начальник пенітенціарного закладу – за даними «УЦ», йдеться про начальника Кропивницького СІЗО – планував дати десять тисяч гривень прокурору, аби той «не помічав» порушень, виявлених під час перевірок установи, та не притягував його як керівника до відповідальності. Посадовець обласної прокуратури одразу поінформував правоохоронців про пропозицію.

Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисник збирав необхідну суму з осіб, які знаходяться в установі виконання покарань. Оперативники СБ України затримали керівника закладу в службовому кабінеті начальника одного з відділів обласної прокуратури після передачі частини хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.