Мама першокласника з Бобринця скаржиться на цькування дитини за відмову платити благодійні внески

Сина Вікторії Мироненко з Бобринця нібито цькують у школі за відмову мами платити благодійні внески.

Про це вона розповіла «УЦ».

«Я – багатодітна матір, живу без чоловіка, аліменти він не платить, – сказала Вікторія Мироненко. – Звідки мені взяти гроші? Торік переїхала у Бобринець з села Кетрисанівка цього ж району. Там теж гроші вимагали, я писала скарги, але добилася лише того, що в мене ледь не відібрали дітей».

За словами Вікторії, у п’ятій школі, куди до першого класу ходить її син, постійно просять грошей: «Мер Бобринця на урочистій лінійці в школі прямо заявив, що забороняє збирати ці всі внески, однак гроші просять регулярно».

Жінка також стверджує, що через її відмову платити благодійні внески у сина почалися проблеми.

«Його регулярно б’ють чи то однокласники, чи то старші діти, а вчителі на це ніякої уваги не звертають, – зазначила вона. – Лікарі зафіксували наявність синців, проте у поліції заяву в мене не прийняли».

В адміністрації ЗОШ №5 заперечили факт вимагання грошей з батьків.

«Мав місце конфлікт з класним керівником, і мама говорила нам про те, що писатиме скаргу, – заявила «УЦ» директор школи Алла Богданова. – Але ні про яке знущання над дитиною мова не йде. Першого вересня на урочистій лінійці мер зачитав розпорядження, яке забороняє збирати які б там не були гроші. Але я як директор уже багато років сама щорічно видаю у школі укази щодо фінансової дисципліни, в яких безпосередньо вчителям забороняється збирати з дітей і батьків гроші на фонди, підручники, зошити, гігієну тощо».

Вона також наголосила, що школі вистачає коштів і без збирання їх у батьків: «Після того, як в 2016 році школу передали в управління нової міської адміністрації, ми на потреби установи отримали з місцевого бюджету 352 тисячі гривень. Я не буду порівнювати цю суму з фінансуванням минулих років, скажу лише кілька речей. По-перше, у всій школі встановлені нові пластикові вікна. У кожному класі, навіть у початкових, є мультимедійні проектори. Три кабінети обладнані мультимедійними дошками. Я хочу сказати, що ми отримуємо достатньо коштів з бюджету міста і не маємо потреби збирати гроші з батьків. До речі, той конфлікт, через який мама писала скаргу, вже давно вирішений, і вона мені говорила, що скаргу вже забрала».

Нагадаємо, міський голова Кропивницького Андрій Райкович закликав повідомляти про побори у школах йому особисто на прийомах та через ЗМІ.

Раніше він категорично заборонив побори в школах, однак у багатьох навчальних закладах батьківські комітети вирішили не відмовлятися від благодійних внесків.

Андрій Лисенко, Вікторія Барбанова, «УЦ»