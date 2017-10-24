На Кіровоградщині затримали ще одного педофіла

Працівники поліції затримали 21-річного чоловіка, який познущався над 10-річною дитиною.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Із повідомленням про подію вчора, 23 жовтня, до Добровеличківського відділення поліції звернулася мати потерпілої. Поліцейські зреагували на тривожний виклик миттєво.

Підозрюваного затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 153 Кримінального кодексу України. Обставини пригоди з’ясовують слідчі. За скоєне зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, перший заступник голови національної поліції України В’ячеслав Аброськін написав у Facebook, що 37-річний житель села Веселівка Новомиргородського району 1 жовтня зґвалтував трирічну дівчинку.

3 жовтня ймовірного ґвалтівника затримали. Йому вручили підозру, а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Через кілька годин після прибуття до СІЗО – Кропивницької установи виконання покарань №14 – 37-річний житель Веселівки помер. Офіційна причина – серцева недостатність.

9 жовтня стало відомо про затримання 23-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої.

За попередніми даними, непрацюючий чоловік, перебуваючи у нетверезому стані, скривдив 13-річну дівчинку, після чого з місця пригоди втік. Розшукати молодика поліцейським вдалося за кілька годин. Йому оголосили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.