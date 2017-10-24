На Кіровоградщині зросли обсяги експорту

Обсяг експорту товарів області у січні – серпні 2017 року становив 278 млн дол. США та порівняно з відповідним періодом 2016-го збільшився на 6%.

Про це «УЦ» повідомили у Головному управлінні статистики в області.

Область експортувала товари до 96 країн світу.

Серед товарів на експорт переважали жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання.

Нагадаємо, обсяг експорту товарів області у січні – квітні 2017 року становив 169,5 млн дол. США та порівняно з січнем – квітнем 2016-го збільшився в 1,6 разу.