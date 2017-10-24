Почалося? Кілька українських структур уже заявили про зараження новим комп’ютерним вірусом

Інформаційна система міжнародного аеропорту в Одесі зазнала хакерської атаки.

Про це йдеться на сайті аеропорту, пише «УП»: «Повідомляємо, що інформаційна система міжнародного аеропорту “Одеса” зазнала хакерської атаки. Всі служби аеропорту працюють в посиленому режимі. Приносимо свої вибачення пасажирам за вимушене збільшення часу обслуговування».

Також про хакерську атаку заявляє київський метрополітен: «Увага! Кібератака! Метро працює в звичайному режимі, окрім банківських сервісів (оплата безконтактними банківськими картками на жовтому турнікеті чи MasterPass)».

У метрополітені перепрошують за незручності та просять пасажирів користуватися альтернативними способами оплати.

У той же час російська компанія Group-IB, що спеціалізується на інформаційній безпеці, заявила про три постраждалі редакції російських ЗМІ. Видання «Фонтанка» й «Інтерфакс»” атакував вірус-шифрувальник BadRabbit.

Від цього ж вірусу, за даними Group-IB, постраждали деякі держструктури і компанії в Україні.

Нагадаємо, СБУ попереджала про підготовку нової хвилі масштабної кібератаки на державні структури та приватні компанії.

За інформацією спецслужби, цілями зловмисників визначені великі державні та приватні компанії. Основна мета ‒ порушити штатне функціонування інформаційних систем, що може дестабілізувати ситуацію в країні.

Фахівці СБ України отримали дані, що атака може бути здійснена з використанням оновлень, у тому числі загальнодоступного прикладного програмного забезпечення. Механізм її реалізації буде подібним до кібератаки, проведеної в червні 2017 року.

Для попередження несанкціонованого блокування інформаційних систем необхідно дотримуватись таких рекомендацій:

– оновити сигнатури антивірусного ПЗ на серверах і робочих станціях;

– здійснити резервування інформації, що оброблюється на комп’ютерному обладнанні;

– забезпечити щоденне оновлення системного програмного забезпечення, у т. ч. OS Windows усіх без винятку версій.

У травні повідомлялося про поширення Україною нового комп’ютерного вірусу Xdata.

У середині травня світом поширювався інший вірус – WannaCry. Випадки зараження фіксувалися й на Кіровоградщині.

У червні від вірусної атаки постраждали кілька ЗМІ у Кропивницькому. Проблеми також були у бухгалтерів та податківців.