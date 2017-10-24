В Олександрії поховали офіцера-контрактника, який, за даними ЗМІ, покінчив з життям (ФОТО)

З 28-річним Сергієм Кривоконем попрощалися в Олександрії вчора, 23 жовтня.

Загиблий жив з матір’ю і батьком у гуртожитку на вулиці 6-го Грудня, 138, звідси його і провели в останню путь, передає «Моя Олександрія».

На похорон прийшли близько сотні людей – колишні однокласники, вчителі, друзі, родичі й знайомі. Були місцеві ветерани АТО, керуючий справами виконкому Володимир Чеботарьов, військком Олександр Балабуха і співробітники військкомату.

Приїхали чотири бійці з Миколаївської 36 бригади морської піхоти, де він служив і в розташуванні якої загинув. За словами сержанта Євгена Богданця, він «просто в шоці від того, що сталося».

«Від рядового спочатку дали йому молодшого сержанта, потім – молодшого лейтенанта, – розповів Богданець. – Поставили його на посаду комбата другої протитанкової батареї. Він зібрав хороший, перспективний і кваліфікований колектив. Можна сказати, з колін підняв другу батарею. І ось активізував всіх, об’єднав, і готувався до боїв на сході України. Але бачите, як вийшло. Я не знаю, не розумію. Я з ним і в одному окопі сидів, і буханцем хліба ділилися, і в Широкиному ми були, – чому так сталося, чому він пішов, мені складно зрозуміти».

Основною версією загибелі Кривоконя, як і раніше, називають суїцид. 20 жовтня 2017 року на території бригади, яка перебувала на ротації в Миколаєві, він узяв автомат у днювального, який охороняв автоколону, з проханням сфотографуватися зі зброєю. Потім нібито з нього застрелився. Зараз триває слідство.

Сергій Кривоконь народився 23 вересня 1989 року. Закінчив Ліцей інформаційних технологій в Олександрії і потім – Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського в Сімферополі за фахом учитель історії. Жив у Олександрії, викладав історію в селі Недогарки Олександрійського району.

У березні 2015 року його мобілізували в АТО. У званні рядового служив у Миколаївській 36 бригаді морської піхоти, брав участь у бойових діях. Після закінчення терміну мобілізації залишився в цій же частині на контракті. У серпні 2016 року його атестували до молодшого лейтенанта.

Сергій був єдиною дитиною в сім’ї. Батько працює охоронцем на комунальному підприємстві «Теплокомуненерго», мати – працівниця ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні». Бійця проводили в останню путь без відспівування; друзі кажуть, що нібито ні сам покійний, ні його батьки – люди не релігійні. Кривоконя поховали на Новофіліповському кладовищі в Олександрії.