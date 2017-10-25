У Кропивницькому на хабарі затримали співробітницю юстиції (ФОТО)

Працівники Управління захисту економіки в Кіровоградській області спільно зі слідчими обласної поліції та Кіровоградською місцевою прокуратурою затримали посадовця обласного управління юстиції.

Про це йдеться на офіційній сторінці Управління захисту економіки у Facebook, передає кореспондент «УЦ».

Службова особа вимагала від жительки обласного центру 3,5 тис. грн. хабара за внесення змін до актового запису та видачу свідоцтва про народження.

Триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття, пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Кропивницькому на спробі дати хабара прокурору затримали начальника установи виконання покарань №14 Сергія Пазилова.