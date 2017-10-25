У Кропивницькому подорожчало теплопостачання

Виконавчий комітет міської ради Кропивницького встановив для ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування і постачання на своєму засіданні сьогодні, 25 жовтня.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі мерії.

Економісти теплового підприємства перерахували розмір тарифів на свої послуги і подали їх на затвердження до виконавчого комітету міської ради. Відповідно до розрахунків і коригування після перевірки фахівцями управління економіки міської ради, вартість теплопостачання для користувачів послугами ДП «Кіровоградтепло» встановлена для населення у будинках з тепловими лічильниками – 1604,79 грн./Гкал. (зростання складає 12,7%), у будинках без приладів обліку – 40,89 грн./м.кв. (зростання 18,9%), для бюджетних організацій – 1811,12 грн./Гкал (зростання 38,7%), інших споживачів – 1811,12 (зростання 9%).

Як повідомив під час засідання виконкому начальник управління економіки Андрій Паливода, на рівень тарифу вплинули зростання ціни на природний газ для бюджетних установ (61%), електроенергію (27%), мінімальної заробітної плати (15%) та інших складових тарифу.

«Питання тарифів жодним чином не можна переводити у політичну площину, – наголосив міський голова Андрій Райкович. – Це економічне питання, і його необхідно розглядати саме з таких позицій. У той же час я не рекомендую керівництву ДП «Кіровоградтепло» розцінювати сьогоднішнє рішення як перемогу. Скоріше, це величезна відповідальність. Громада вам довірила свій майновий комплекс, щоб ви професійно управляли ним і надавали якісні послуги населенню. Тож або ви ефективно виконуєте цю роботу, або громада буде вирішувати подальшу долю свого майна».