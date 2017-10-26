Кіровоградська ОДА підписала угоду про співпрацю з Міжнародною торговою палатою

Керівництва облдержадміністрації та Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) підписали двосторонню Угоду про співробітництво та координацію діяльності.

Свої підписи 26 жовтня у документі поставили заступник голови облдержадміністрації Андрій Коломійцев та перший віце-президент, генеральний секретар ICC Ukraine Володимир Михайлов, повідомили «УЦ» у прес-службі ОДА.

«Наша сьогоднішня зустріч є одним із важливих заходів, які вживаються в області з метою створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, зокрема для підприємств-експортерів та інвесторів, – наголосив Андрій Коломійцев, вітаючи представників делегації. – Усі ці заходи спрямовані на досягнення позитивних змін у реальному секторі економіки, підвищення конкурентоспроможності регіону і покращення умов життєдіяльності жителів Кіровоградщини».

Посадовець подякував керівництву національного комітету МТП за пропозицію активізувати співпрацю та коротко поінформував про пріоритети діяльності місцевих органів виконавчої влади і результати регіонального розвитку.

Володимир Михайлов зазначив, що МТП об’єднує світовий бізнес з 1919 року. Сьогодні до її складу входять понад 6,5 мільйона компаній, палат та асоціацій зі 127 країн світу, і вона має мережу національних комітетів у 91 державі. Асоціація «Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати» (ICC Ukraine) створена у серпні 1998 року. Комітет впроваджує в нашій країні визнані світом стандарти ведення бізнесу, а також сприяє своїм учасникам у виході на зовнішні ринки, представляє їх дипломатичним місіям іноземних держав в Україні, лобіює їхні інтереси у парламенті та уряді України, відповідно до чинних норм законодавства.

На Кіровоградщині нещодавно створено регіональне представництво МТП (ICC Ukraine). Володимир Михайлов представив учасникам зустрічі керівника представництва Констянтина Чередника та виконавчого директора – Вахтанга Щербиніна.