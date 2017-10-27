У Кропивницькому шахраї вкрали 20 тисяч з картки, на яку збирали гроші на лікування шестимісячної дитини

Шахраї зняли 20 тисяч гривень із рахунку важкохворої дівчинки з Кропивницького – шестимісячної Юлії Плахотнік.

Дитині за кілька днів треба їхати на операцію, а коштів немає, розповіла «КП» мама дівчинки Руслана Плахотнік.

Клич про допомогу крихітній Юлі публікували як у соцмережах, так і в медіа. У дитини – множинний артрогрипоз – викривлення суглобів, а тому потрібна величезна сума на десяток операцій, аби дівчинка могла повноцінно жити. За порятунок погодилися взятися лікарі в Росії, адже українські медики виправити дитині кінцівки не в змозі, а лікування в Німеччині родині не по кишені. Тільки на першу операцію треба близько 150 тисяч гривень.

Як розповіла Руслана, шахрай подзвонив їй увечері вчора, 26 жовтня.

«Чоловік сказав, що хоче перерахувати дитині 3800 гривень, – пригадує жінка. – Після цього повідомив, що транзакція не відбулася, а тому мені треба підійти до банкомату, зняти з картки всі гроші, які є на картці, і перекласти їх на його телефон, коли це зроблю, кошти автоматично надійдуть на мій рахунок. Я все так і зробила, сказала йому всі пін-коди… Це саме провела і з іншою карткою. Він так поспішав, так підганяв мене, що я й оговтатися не встигла… Потім сказав, що через три години кошти з’являться у мене на картці. Ми раніше зрозуміли, що щось не так, втім, грошей на рахунках уже не було. Коли я подзвонила йому, він кинув слухавку і вимкнув телефон. Але коли зрозумів, що картки вже заблоковані, намагався ще зі мною зв’язатися – сказав, що мені нічого вже не треба буде робити, а лише назвати номер ще однієї картки».

Сьогодні Руслана написала заяву до поліції, а вже на цих вихідних має везти донечку на лікування.

«Ми знову благаємо всіх про допомогу, аби було за що поїхати на лікування», – попросила жінка.

Детальна інформація за телефонами: (096) 636-52-61 (Руслана) або (066) 788-67-75 (Володимир).

Допомогти дитині можна, перерахувавши кошти на картку «Приватбанку»: 5168 7573 3064 1426 (Плахотнік Руслана Русланівна).