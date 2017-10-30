На Кіровоградщині будуватимуть нові сільські амбулаторії

У рамках медичної реформи на потреби первинної ланки сільської медицини наступного року з держбюджету виділять 4 мільярди гривень, 109,5 мільйона з них отримає Кіровоградська область.

Про це заявив заступник голови Кіровоградської ОДА Сергій Коваленко на апаратній нараді сьогодні, 30 жовтня, передає кореспондент «УЦ».

За словами посадовця, ці кошти спрямують на будівництво сучасних сільських амбулаторій та ФАПів. Вже є типовий проект, згідно з яким сільська амбулаторія нового зразка повинна мати приміщення площею 260 квадратних метрів і земельну ділянку розміром 0,5 гектару. На її території обов’язково має бути житло для медпрацівників і гараж для службового транспорту.

Вартість будівництва однієї типової амбулаторії, оснащеної сучасним обладнанням для первинної діагностики й допомоги, складатиме близько 2 мільйонів гривень.

Вікторія Барбанова, «УЦ»