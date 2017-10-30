У Кропивницькому на аукціоні побачень збиратимуть гроші для безхатченків

Жителів обласного центру запрошують взяти участь у благодійному аукціоні побачень, який триватиме до 20 листопада.

Виручені кошти підуть на допомогу безхатькам, повідомили «УЦ» у регіональному осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Фундація регіональних ініціатив».

«Благодійний аукціон побачень – це не тільки романтичні побачення, – розповів координатор акції Дмитро Бабак. – Це можливість познайомитися з цікавими людьми, весело провести час у дружній компанії та зробити добру справу. Це не перший аукціон побачень, організований ФРІ. Позаминулого року вдалося зібрати близько двох тисяч гривень. Кошти пішли на новорічні подарунки для діток, які знаходяться в Центрі соціальної реабілітації. Цього разу вирішили, що кошти підуть на допомогу “Дому Милосердя”, який опікується безхатьками та малозабезпеченими родинами – щотижня годує їх й наразі облаштовує тимчасовий прихисток».

Щоб стати учасником, треба заповнити анкету: goo.gl/8pAeKT

Далі адміністратори розмістять фотографії охочих продати свій час в альбом спільноти на Facebook. Стартова ціна – 20 гривень. Ставки прийматимуть до 19 листопада включно. Результати аукціону оголосять 20 листопада. Опісля учасники аукціону зобов’язані зустрітися з людиною, яка запропонувала найбільшу плату за побачення в коментарях під фотографією.

Детальна інформація за телефоном координатора: (066) 616-51-28 (Дмитро Бабак).