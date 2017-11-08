Гірники найбільшої уранової шахти України припинили страйк

Сьогодні, 8 листопада, працівники Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» розпочали робочу зміну у звичайному режимі.

Про це Depo.Кропивницький повідомив голова профкому шахти Анатолій Кулінка.

«Ситуація стабілізувалася, люди відновили роботу», – зазначив він.

У вівторок, 7 листопада, на шахту прибуло керівництво ДП «СхідГЗК» та директор концерну «Ядерне паливо». Вони провели переговори з шахтарями, які відмовлялися виходити з забою з вимогою підвищити заробітну плату.

У результаті заробітну плату за листопад піднімуть на чверть, а з 1 березня цю суму підвищать ще на 40 відсотків.

Нагадаємо, 7 листопада нічна зміна Інгульської шахти відмовлялася підніматися на поверхню і не пускала в забій ранкову.

«З 2014 року по всій країні зарплати в середньому піднялися майже на 140 відсотків, а у нас – лише на 70. Ми фактично опинилися на межі жебрацького існування, – заявив «УЦ» голова спілки молоді шахти Валерій Мельник. – Правління “СхідГЗК” обіцяло підняти зарплати, але свою обіцянку виконувати не поспішає. Ну і найголовніша причина наших дій – це те, що не виконують обіцяне. Обіцяли підняти зарплату в жовтні, а тепер просять “потерпіти до березня”. Ми з цим не згодні».

Шахта «Інгульська» – структурний підрозділ Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», найбільша уранова шахта України. Веде видобуток руди з Мічуринського родовища та Східної зони Центрального.