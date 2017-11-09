У Києві за підозрою в крадіжці бюджетних грошей судитимуть екс-кіровоградського чиновника

Столична прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно першого заступника Шевченківської РДА та чотирьох його спільників за фактами розкрадання комунального майна та привласнення коштів.

Про це йдеться у повідомленні прокуратури Києва, текст якого має «УЦ»: «Прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно першого заступника голови Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації, який у змові зі службовцями підприємств та фізичними особами розробив незаконну схему по заволодінню об’єктами комунальної нерухомості, розташованими на території Шевченківського району міста Києва».

Як стверджує прокуратура, «на підставі підроблених документів комунальне майно переоформлювалось на підконтрольні першому заступнику голови РДА підприємства або відчужувалось на користь третіх осіб. За такою схемою з початку 2015-го по грудень 2016 року очолювана першим заступником голови РДА злочинна група незаконно відчужила з комунальної власності 6 об’єктів нерухомості (нежитлові будівлі та квартири). Розмір завданих збитків складає майже 36,5 мільйона гривень».

Прокуратура також інкримінує першому заступнику голови РДА незаконне заволодіння коштами комунальних підприємств, контроль за якими він здійснював, на суму 4,1 мільйона гривень.

Нагадаємо, перший заступник голови Шевченківської РДА – Віктор Андрєєв. Він народився у селі Велика Андрусівка Світловодського району Кіровоградської області. Був депутатом Кіровоградської міськради четвертого скликання та обласної – п’ятого і шостого скликань.

У 2008 – 2011 роках працював заступником начальника Головного управління житлово-комунального господарства Кіровоградської обласної державної адміністрації, мера обласного центру.