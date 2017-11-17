У Кропивницькому обирали найчарівнішу студентку (ФОТО)

З нагоди відзначення Дня студента у Кропивницькому відбувся конкурс «Студентки Кропивницького – найкращі» серед вищих навчальних закладів обласного центру.

Про це повідомляє прес-служба мерії.

Організаторами конкурсу виступили відділ сім’ї та молоді міської ради Кропивницького спільно з модельною агенцією RIMO (керівник Олександр Працков).

У конкурсній шоу-програмі взяли участь 16 студенток із Центрально-українського національного технічного університету, Центрально-українського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, медичного факультету №2 Донецького національного медичного університету, Університету сучасних знань, Кропивницького інженерного коледжу Центрального національного технічного університету, медичного коледжу ім. Є. Й. Мухіна, комерційного коледжу та кооперативного коледжу економіки і права ім. М. П. Сая.

Найкращими стали: студентка Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Тетяна Ковальчук (І місце), студентка Кіровоградського комерційного технікуму Ірина Петровська (ІІ місце), студентка Університету сучасних знань Наталка Новакова (ІІІ місце).