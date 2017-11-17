Затриманому на хабарі голові Бобринецької РДА обрали запобіжний захід

Суд обрав голові РДА, затриманому на хабарі, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 128 тис. грн.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі прокуратури області.

Суд також відсторонив посадовця від займаної посади на час досудового розслідування.

Голові РДА повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди у великому розмірі поєднане з вимаганням) Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, прокуратура спільно з управлінням захисту економіки в області та Головним управлінням Національної поліції затримала на вимаганні й отриманні 5 тис. грн. голову Бобринецької РДА Сергія Шевченка. За версією правоохоронців, він вимагав та отримав гроші за видачу дозволу на проведення санітарної чистки лісосмуг за межами населених пунктів.

Пізніше голова обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко прокоментував інформацію про затримання: «Переконаний, що працівники Національної поліції та прокуратури швидко проведуть розслідування і поінформують суспільство про суть цієї справи. Перед законом усі рівні. Чекаємо на результати розслідування та рішення суду».

Він також зауважив, що кілька тижнів він провів нараду, на якій розглядали стан справ із збереженням лісосмуг і лісів на Кіровоградщині: «Мною було поставлено чітке завдання правоохоронцям – провести системну роботу по боротьбі із незаконною вирубкою лісозахисних смуг. Приємно, що цього разу правоохоронні органи чітко спрацювали».