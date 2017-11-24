«Кіровоградгаз» лякає тепловиків припиненням газопостачання, місто може лишитися без тепла

З понеділка, 27 листопада, Кропивницький може лишитися без тепла.

Про це йдеться у відкритому листі ВАТ «Кіровоградгаз», опублікованому на сайті підприємства.

Подаємо текст звернення без змін: «Через систематичне нарощування заборгованості ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ “УНГА” та КП “Теплоенергетик” будуть відключені від газопостачання з 10:00 27 листопада 2017 року

Станом на 24 листопада 2017 р. – незважаючи на багаторазові нагадування про необхідність отримання номінацій від постачальника природного газу НАК “Нафтогаз України” та погашення заборгованості з розподілу природного газу підприємствами ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ “УНГА” та КП “Теплоенергетик” не вжили жодних заходів щодо урегулювання ситуації.

На даний час заборгованість перед ВАТ “Кіровоградгаз” за послуги розподілу газу становить: ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ “УНГА” – 9,96 млн грн, КП “Теплоенергетик” – 4,51 млн грн.

Крім того, обидва підприємства не отримали підтвердження надання номінацій від постачальника газу НАК “Нафтогаз України” через заборгованість за використаний газ: ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ “УНГА” – 141,2 млн грн, КП “Теплоенергетик” – 183,9 млн грн.

Попри те, що мешканці м. Кропивницького добросовісно розраховуються за спожитий газ і тепло, рівень розрахунків ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ “УНГА” з НАК “Нафтогазом” у 2017 році становив всього 51%, КП “Теплоенергетик” 30%.

Місцева влада самоусунулась від питання забезпечення кропивничан теплом: хоча з середини жовтня поточного року на міського голову та голову Кіровоградської облдержадміністарції були направлені листи з попередженнями про можливе відключення тепловиробників від газу, жодних заходів для запобігання відключенню місцевою владою не було вжито.

За таких умов на сьогодні ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ “УНГА” та КП “Теплоенергетик” здійснюється несанкціонований відбір природного газу із газорозподільних мереж ВАТ “Кіровоградгаз”, що є порушенням Кодексу газорозподільних систем. Тому ВАТ “Кіровоградгаз”, щоб не покривати результати безгосподарності посадових осіб ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ “УНГА” та КП “Теплоенергетик”, та не брати на себе постійно зростаючу заборгованість зазначених підприємств, змушений відключити їх від газопостачання».