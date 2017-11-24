На Кіровоградщині призовники не поспішають до військкоматів

Основною проблемою осіннього призову-2017 на Кіровоградщині залишається високий показник неявки призовників.

Про це на брифінгу заявив заступник військового комісара Кіровоградського обласного військового комісаріату підполковник Олександр Робул, повідомили «УЦ» у прес-службі відомства.

За його словами, попри проведені підготовчі заходи близько 66% від загальної кількості осіб, що викликалися до військових комісаріатів, ухиляються від призову на строкову військову службу. Та, незважаючи на це, планове завдання визначене для Кіровоградської області щодо призову на строкову військову службу вже виконали на 97%.

Водночас Кіровоградщина є одним з лідерів із відбору кандидатів на військову службу за контрактом, виконуючи це завдання на 100 і більше відсотків.

Осінній призов в Україні почався 5 жовтня і триватиме до 28 листопада 2017 року. З Кіровоградської області планується призвати 480 осіб, з них 290 – у Збройні Сили, 170 – у Національну Гвардію і 40 – у Державну спеціальну службу транспорту.