«Кіровоградгаз» поновив подачу газу на теплостачальні підприємства – Райкович

15:40
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Газопостачання котельних ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» у Кропивницькому поновилося.

Про це заявив міський голова обласного центру Андрій Райкович на засіданні сесії сьогодні, 27 листопада, передає кореспондент «УЦ».

«Наскільки мені відомо, постачання газу поновилося. Питання – на найвищому контролі», – сказав Райкович.

Нагадаємо, ВАТ «Кіровоградгаз» попередило про відключення від газу теплопостачальних підприємств Кропивницького з понеділка, 27 листопада.

СБУ може визнати це диверсією.

Сьогодні, 27 листопада, «Кіровоградгаз» припинив газопостачання на чотири котельні «Кіровоградтепло».

  • Розалия Шарий

    КП “Теплоенергетик” теж відновить свою роботу?

    • Там теж проблеми були?

      • Розалия Шарий

        Так, батареї холодні!

  • Валерий Новиков

    “…Питання – на найвищому контролі. …ВАТ «Кіровоградгаз» попередило про відключення від газу.. …СБУ може визнати це диверсією.” — И горько и не смешно (((ВАТ “КІРОВОГРАДГАЗ” КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) – НГ ЧІНГ Ю , ; КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА, __ https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/31146068/