«Кіровоградгаз» поновив подачу газу на теплостачальні підприємства – Райкович

Газопостачання котельних ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» у Кропивницькому поновилося.

Про це заявив міський голова обласного центру Андрій Райкович на засіданні сесії сьогодні, 27 листопада, передає кореспондент «УЦ».

«Наскільки мені відомо, постачання газу поновилося. Питання – на найвищому контролі», – сказав Райкович.

Нагадаємо, ВАТ «Кіровоградгаз» попередило про відключення від газу теплопостачальних підприємств Кропивницького з понеділка, 27 листопада.

СБУ може визнати це диверсією.

Сьогодні, 27 листопада, «Кіровоградгаз» припинив газопостачання на чотири котельні «Кіровоградтепло».