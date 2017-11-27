У Кропивницькому відключили від газу ще дві котельні

ВАТ «Кіровоградгаз» відключило від газопостачання ще дві котельні у Кропивницькому.

Про це «УЦ» повідомили у диспетчерській службі ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА».

Газ не подається до котельних на вулицях Робоча, 2, та Хабаровська, 5.

Раніше від газопостачання відключили котельні на вулицях Шатила та Родимцева.

Нагадаємо, ВАТ «Кіровоградгаз» попередило про відключення від газу теплопостачальних підприємств Кропивницького з понеділка, 27 листопада.

СБУ може визнати це диверсією.

Сьогодні, 27 листопада, у Кропивницькому відбувається сесія міськради.