Нардеп Горбунов хоче спиляти 90 дерев у Кропивницькому – активістка (ФОТО)

11:24
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Олександр Горбунов

Активістка ГО «Озеленення Кропивницький» Надія Паливода вважає, що народний депутат від «Народного фронту» Олександр Горбунов має відповідати за майбутнє спилювання 90 дерев довкола стадіону факультету фізвиховання Центральноукраїнського педуніверситету в Кропивницькому.

Про це вона заявила «УЦ».

«Вже років шість є плани реконструювати стадіон, і саме Олександр Горбунов “вибивав” гроші на цей проект, – сказала Надія Паливода. – Він не міг не знати, що проект передбачає спилювання дев’яноста дерев заради розміщення трибуни».

Надія Паливода

За словами активістки, вона зустрічалася з нардепом за кілька днів до розмови з «УЦ»: «Мені наче внутрішній голос підказав: треба домовитися про зустріч. Я й домовилася. Передала йому наше звернення щодо екологічних проблем у місті, а він і словом не обмовився про реконструкцію».

Надія Паливода також зазначила, що наразі на стадіоні ростуть 90 акацій, каштанів та інших дерев, і старими з цієї кількості можна визнати максимум з десяток.

«Однак комісія міськради обстежила ці дерева і зробила висновок: усі вони – аварійні», – розповіла активістка.

На місці 90 дерев, які планують спиляти, з даними Надії Паливоди висадять туї.

«Туї, по-перше, не надто добре приживаються у нашому кліматі, а по-друге, у них мало листя, вони не поглинають стільки небезпечних речовин, як інші дерева», – резюмувала активістка.

Вона наголосила, що спилювання вже почалося.

Нагадаємо, Національне агентство з запобігання корупції направило до суду два адмінпротоколи, складені на народного депутата з фракції «Народний фронт» Олександра Горбунова.

Відповідне рішення прийнято на засіданні агентства 13 листопада. Протоколи склали за несвоєчасне подання нардепом повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

  • Алена Попова

    Жах!

  • Алена Попова

    Дерева десятки років ростуть, а їх спиляють за 1 день! А нових дерев хто посаде?

  • snaiper1949

    Протоколы…Как эти нардэпы уже достали!