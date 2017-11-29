Звинувачуваного у спробі вбивства наркодилера АТОшника з Кіровоградщини випустили з СІЗО

Обвинуваченого у замаху на вбивство Іллю Орлова з Помічної випустили з Маріупольського СІЗО – його взяв на поруки народний депутат Борислав Береза.

Про це нардеп написав у Facebook, передає кореспондент «УЦ».

Військовослужбовець Ілля Орлов знаходився у Маріупольському СІЗО за підозрою у замаху на вбивство. Шостого травня 2017 року він нібито поранив пострілом з автомата чоловіка, який продавав неподалік військової частини наркотики.

Перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін заявив про цей випадок як про «розбірки» між покупцем наркотиків і наркодилером. Він написав у Facebook, що Орлов знаходився під впливом наркотиків.

Адвокат Іллі Галина Титаренко розповіла «УЦ» іншу версію: «Подія сталася шостого травня 2017 року. Ілля чи то з власної ініціативи, чи то за неофіційним наказом командування вирішив провчити торговця наркотиками, який постійно ошивався біля військової частини. Разом з двома своїми товаришами по службі Орлов, попередньо зідзвонившись з дилером, відправився на зустріч. Продавець наркотиків у процесі розмови зробив необережний рух у напрямку Іллі, і той випадково вистрелив».

Поліція порушила кримінальне провадження стосовно потерпілого за фактом зберігання наркотиків. «Йому інкримінують лише зберігання, а не збут, – сказала в коментарі «УЦ» Галина Титаренко. – Хоча вдома в нього під час обшуку знайшли розфасовані наркотики. Я вже направила відповідну заяву до прокуратури». Вона також зазначила, що допитаний на судовому засіданні таксист, який підвозив потерпілого до військової частини, заявив, що робив це неодноразово.

12 жовтня Жовтневий суд Маріуполя вирішив продовжити Іллі Орлову строк знаходження під вартою до 10 грудня включно, хоча й обвинувачений, і його захисник просили про особисте зобов’язання. На думку колегії суддів, «застосування до обвинуваченого іншого запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою, не зможе попередити ризиків, встановлених ст. 177 КПК України». Колегія «вважає доцільним продовжити обраний відносно обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб, при цьому зауважує, що у разі проведення всіх необхідних слідчих дій та зміні кваліфікації правопорушення можливо подання клопотання про зміну запобіжного заходу».

28 листопада суд відпустив Іллю Орлова на поруки Борислава Берези. «Що примітно, за півроку і десять проведених судових засідань прокуратура не лише не спромоглася надати на розгляд суду докази провини Іллі Орлова, але й не змогла довести необхідність утримання Іллі під вартою, – написав у Facebook народний депутат. – Але щоразу вимагали залишити його під вартою, та Ілля продовжував сидіти в СІЗО. Навіть під час останнього засідання за моєї участі за допомогою відеозв’язку прокурори не змогли надати докази або зв’язно аргументувати, чому Ілля повинен сидіти в СІЗО. І я вдячний суддям Маріупольського суду, які, почувши позицію адвоката і почувши мої аргументи, відпустили Іллю Орлова мені на поруки. Зараз він прямує в розташування частини, в якій і продовжить служити. Розслідування триватиме. Але слідство – це не привід тримати людину в СІЗО, тим більше, якщо він діяв в рамках наказу і бойового статуту».

За словами Берези, він переконаний у законності дій Орлова: «Ілля є військовослужбовцем за контрактом у званні сержанта-командира танка і звинувачується прокуратурою в замаху на вбивство у результаті застосування табельної зброї щодо цивільної особи. Ілля – це той хлопець, який, перебуваючи на бойовому посту, виконуючи завдання і маючи наказ на затримання наркоторговця (який може бути диверсантом і регулярно з’являється в розташуванні ВСУ), вистрілив у порушника і поранив його».

Іллі Орлову загрожує до 15 років позбавлення волі.