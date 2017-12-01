На Кіровоградщині покарали провайдера за трансляцію російських телеканалів

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оголосила попередження провайдеру ТОВ «ТРК “Контакт-ЛТД”», що працює в Олександрії, за ретрансляцію російських телеканалів.

Таке рішення ухвалено на засіданні 30 листопада, повідомляє «Укрінформ».

Як встановила Нацрада, «Контакт-ЛТД», порушуючи закон України «Про телебачення і радіомовлення», не повністю ретранслював передачі ТОВ «ТРК “Кабельні телевізійні мережі”» та ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» («UA:КУЛЬТУРА» і «UA:КРИМ»), але натомість передавав сигнал трьох неадаптованих російських каналів – «Кинохит», «СТС» і «Кинопремьера».

Такі порушення підтвердив моніторинг, проведений регулятором 26 вересня. Нацрада оголосила провайдеру попередження та надала місяць на усунення недоліків.

Член Нацради Сергій Костинський на своїй сторінці у Facebook повідомив про те, що наразі телерадіокомпанія «Контакт-ЛТД» усунула порушення.

Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку за двома ліцензіями ТОВ «ТРК “КОНТАКТ-ЛТД”» через скаргу мера Олександрії Степана Цапюка.