Олександрію окропили святою водою з гелікоптера (ФОТО)

29 листопада з благословення Преосвященнішого єпископа Олександрійського і Світловодського Боголєпа голова відділу зі співпраці з ЗСУ протоієрей Олександр Шнякін облетів Олександрії на гелікоптері.

Про це повідомляє сайт єпархії.

Метою стала молитва за місто і район, котру священик звершив разом з матушкою Ксенією Сичовою, що керує громадською організацією «Серце матері».

По завершенні Олександрію благословили образом «Покрова Божої Матері» з часткою Її Омофору з небесної височини та окропили святою водою.

Наразі на прохання особового складу військової частини 2269 ікона перебуває на їхній території у вільному доступі для військовослужбовців.