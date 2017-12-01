У Києві відлупцювали депутата з Кіровоградщини (ФОТО)

Депутата Суходольської сільради Долинського району від «Свободи» Яна Федіва побили у столиці.

Про це у Facebook повідомив правозахисник Павло Дейнеко, передає кореспондент «УЦ».

У дописі сказано: «У річницю розгону студентів на Майдані під стінами МВС Ян Федів разом з іншими активістами, вимагали від правоохоронців звіт про розслідування злочинів часів Революції, а також звільнення політв’язнів.

Деякі активісти хотіли встановити під МВС намет, однак поліція не дала їм це зробити, в результаті чого зчинилася сутичка. Попри те, що Ян Федів не вчиняв жодних незаконних дій, його та ще трьох активістів правоохоронці затримали і жорстоко побили.

Вже близько 22:00 під тиском протестуючих всіх чотирьох активістів поліція звільнила і випустила через запасний вихід.

Яну Федіву було викликано швидку. В лікарні йому діагностували тілесні ушкодження, зокрема зламаний ніс».

У травні 2017 року Ян Федів заявляв, що невідомі наїхали на нього машиною, потім завантажили у багажник та вивезли в поле. Там зловмисники викинули його з авто і поїхали. Перебуваючи в багажнику, депутат встиг зателефонувати друзям та в поліцію.