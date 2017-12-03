На Кіровоградщині підтримали створення ще однієї ОТГ

2 грудня відбулися громадські слухання щодо створення об’єднаної територіальної громади (ОТГ) з центром в селищі Нова Прага Олександрійського району.
Про це повідомив депутат Новопразької селищної ради Сергій Рудий у групі «Нова Прага сучасна» в Facebook, передає «Моя Олександрія».
Слухання відбулися у будинку культури №1 на вулиці Садовій. У них взяв участь 31 житель селища, 30 підтримали ініціативу зі створення ОТГ.
О 12:00 почалося обговорення в музичній школі. Тут зібралися 73 жителі, з них підтримали ініціативу 72.
О 14:00 питання обговорили в будинку культури №2 («Прогрес»). Збори з 36 учасників ухвалили одностайне рішення про підтримку створення ОТГ.
Головою на зборах була Ольга Горбенко, секретарем – Ірина Сивова. Перед присутніми виступили фахівці з питань децентралізації з Кропивницького. Останні розповіли про переваги об’єднання й відповіли на запитання.
У суботу, 9 грудня, обговорення відбудуться в селах Лозоватка і Григорівка.
Нова Прага запрошує до громаду такі сільради й населені пункти:
– Новопразька селищна рада Олександрійського району: селище Нова Прага, села Лозуватка, Григорівка, Олександро-Пащенкове;
– Шарівська сільрада Олександрійського району: села Шарівка, Квітневе, Гайове;
– Пантазіївська сільрада Знам’янського району: села Пантазіївка, Троянка, Веселка;
– Петрокорбовська сільрада Новгородківського району: села Петрокорбівка, Білопіль, Дубівка, Корбомиколаївка;
– Митрофанівська сільрада Новгородківського району: село Митрофанівка.
Нагадаємо, Кіровоградщина посіла 17 місце у державі за кількістю створених ОТГ.