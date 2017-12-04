На Кіровоградщині напали на родину фермера: побили, зв’язали і забрали готівку

У Благовіщенському районі невідомі скоїли розбійний напад на сім’ю фермера Олександра Вдовиченка.

Про це повідомляє сайт «Аграрної самооборони».

«Напад стався 28 листопада 2017 року, близько 20:00, – розповів потерпілий. – Ми з дружиною знаходилися у будинку (наше помешкання розташоване недалеко від автобану Київ – Одеса, тому бандитам легко було залишити там свій транспорт і дістатися до будівлі непомітно через поле), раптом почули гавкання собак на подвір’ї. Дружина пішла подивитися,що привернуло їхню увагу, відкрила двері. Невідомі особи в масках зі зброєю в руках залетіли в дім, збивши її з ніг. Далі все відбувалося, ніби у страшному бойовику: нас почали бити, зв’язали, приставляли ножі до горла, пістолети до скроні, в будинку все перевернули, меблі порізали… Було дуже страшно, боляче й образливо. Здавалося, це тривало вічність, насправді близько двох годин. Бандити знайшли та забрали чималу суму готівки (нещодавно я реалізував сою та хотів купити комбайн), цінні речі. Через декілька годин після нападу дружина змогла вивільнитися з мотузок сама та звільнити мене. Зателефонували до поліції з телефону дружини, бо мій грабіжники забрали…»

У повідомленні Аграрної самооборони також зазначається, що звістки про напади на агропідприємців уже перестали бути новиною.

Нагадаємо, у вересні працівники управління карного розшуку, Олександрійського районного відділення поліції за участі спецпризначенців КОРДу затримали учасників злочинної групи, які здійснювали розбійні напади на родини фермерів.