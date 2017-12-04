У Кропивницькому почався благодійний марафон на підтримку ВІЛ-позитивних дітей та онкохворих (ФОТО)

1 грудня у ТРЦ «Depo’t center Кропивницький» стартував благодійний марафон, організатори якого – МБФ «Янгол життя», «Depo’t center Кропивницький», Кіровоградське обласне відділення Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа ЛЖВ».

Про це «УЦ» повідомили в оргслужбі марафону.

Благодійний марафон супроводжувала концертна програма за участі учнів Кіровоградської музичної школи №1 ім. Нейгауза, саксофоніста Віктора Шапченка, дитячого танцювального колективу «Карамелька» (керівник Ольга Єрофеєва), тренера соціальних танців Дмитра Тарощака і танцюристки школи «Bachata Blanca Кропивницкий» Світлани Невмержицької. Організатори закликали всіх бути чуйними і милосердними, адже чужих дітей не буває, і кожна дитяча мрія заслуговує на здійснення.

У Кіровоградського обласному відділенні Всеукраїнської мереж ЛЖВ діє дитячий центр, що його відвідують хлопчики та дівчатка, яких торкнулася епідемія ВІЛ. У МБФ «Янгол життя» під опікою перебуває 25 онкохорих діток, які проходять основне лікування, а також дітки, які пройшли основне лікування і в них ще зберігається статус онкохворої дитини, тож волонтери збирають їм кошти на ліки та обстеження. Організатори поставили собі за мету напередодні зимових свят порадувати діток іграшками, до того ж онкохворим – зібрати кошти на проходження лікування.

Благодійний марафон пройде у кілька етапів: 17 грудня відбудеться благодійний ярмарок та аукціон, 19 грудня – свято до Дня Святого Миколая для ВІЛ-позитивних діток та онкохворих. Протягом місяця можна приносити іграшки та наповнювати ними мішок Святого Миколая, а також благодійні пожертвування. 5 січня організатори планують вилучити іграшки та передати діткам на Різдво Христове.