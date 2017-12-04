Жителька Кропивницького виїхала на заробітки в Польщу, але не доїхала і пропала (ФОТО)

Дорогою зі Знам’янки до Польщі зникла 54-річна Лариса Антиминюк.

Жінка мала їхати на заробітки, пише «КП». Але чи доїхала до пункту призначення – рідні не знають, бо зв’язок з Ларисою зник. Родичі б’ють на сполох і просять допомогти розшукати.

«О 2:30 мама виїхала зі Знам’янки у Львів, а звідти мала їхати у Польщу, – розповіла донька зниклої Дарина. – Останній раз ми розмовляли з нею по телефону о 10:30, вона була ще в дорозі. Мама мала зателефонувати, коли приїде у Львів. Але так і не перетелефонувала. Наступного дня ми звернулися у поліцію, там, у свою чергу, зробили запит на митницю. Сказали, що вона кордон не перетинала. Але ми і через власних знайомих у митній службі почали шукати, ті сказали, що вона все таки перетнула кордон на мікроавтобусі 29 листопада о 23:20. Наразі чекаємо, що скажуть у поліції».

Жінка була одягнена у довгу чорну куртку, сіру з білими плямами шапку, сині джинси і чорні чоботи з білими шнурками.

Усіх, хто бачив Ларису Антиминюк, просять повідомити за номерами: (050) 088-36-40(Дарина – донька), (066) 114-43-49 (Тетяна – сестра); (099) 289-99-23 (Ірина – сестра) або 102.