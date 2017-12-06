Продюсером філії Суспільного на Кіровоградщині стала Олена Кваша

Олена Кваша перемогла у конкурсі на посаду продюсера філії Суспільного телерадіомовлення у Кіровоградській області.

Про це «УЦ» повідомили у Національній суспільній телерадіокомпанії України.

Менеджера регіональної редакції на Кіровоградщині не обрали. Генеральним директором Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії сім років поспіль був Вадим Мурований, однак він документи на конкурс не подавав.

З 11 грудня новообрані менеджери та продюсери філій вступлять на свої посади у регіонах. Протягом наступного тижня члени правління та директори департаментів центральної дирекції НСТУ відвідають регіональні філії, щоб представити колективам нових керівників і провести спільні зустрічі з регіональними колективами.

Вперше в історії НСТУ керівників регіональних філій обирали відкритим конкурсом, взяти участь у якому могли всі охочі, що відповідали кваліфікаційним вимогам Положень про конкурсний відбір.

Олена Кваша працювала першим заступником гендиректора КОДТРК та була продюсером каналу «Кіровоград».