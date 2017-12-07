На Кіровоградщині безробітний учасник бойових дій поцупив дорогий коньяк – «бо так захотілося»

Олександрійський суд 1 грудня зачитав вирок безробітному, який вкрав у АТБ на вулиці Григорія Усика, 53 (колишня Червоноармійська), пляшку дорогого коньяку.

Вирок опублікували в єдиному реєстрі судових рішень, передає «Моя Олександрія».

Здобичюю обвинуваченого стала пляшка коньяку 0,5 л Hennessy вартістю 692 грн.

За власним визнанням підсудного, він купував продукти харчування і побачив на полиці коньяк, який йому раптово захотілося. Пляшку з дорогим алкоголем він поклав у кошик з продуктами під пакет. На касі чоловік розрахувався за продукти харчування, а коньяк непомітно виніс з магазину. Згодом випив його.

Колишніх судимостей обвинувачений не має, не працює, скарг за місцем проживання не має, одружений, має неповнолітніх дітей, він – учасник бойових дій.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 115 (крадіжка) Кримінального кодексу України і дав один рік позбавлення волі з випробувальним терміном один рік.