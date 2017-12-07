Звинуваченого у звірячому вбивстві АТОшника на Кіровоградщині залишили в СІЗО до кінця січня

Новоукраїнський районний суд продовжив запобіжні заходи двом обвинуваченим у вбивстві демобілізованого учасника АТО в Малій Висці.

Текст ухвали суду має у своєму розпорядженні «УЦ».

Увечері восьмого серпня 2017 року біля ставка в Малій Висці сталася бійка. Демобілізований учасник АТО Микола Божко, відпочиваючи у компанії зі своєю цивільною дружиною та кількома знайомими, посварився з двома місцевими мешканцями.

Молодики почали бити Миколу. Потім, залишивши його біля ставка, подалися геть.

Тіло Божка знайшли у воді наступного дня. Як показала експертиза, смерть настала внаслідок утоплення.

Правоохоронці затримали обох учасників бійки. Одного з них 16 серпня суд арештував на 60 діб, іншого 17-го посадив під домашній арешт на такий же строк.

Як з’ясувала «УЦ», прочитавши витяги з матеріалів судової справи, восьмого серпня лише побиттям двоє жителів Малої Виски не обмежилися. Вони, «користуючись безпорадним станом Миколи Божка, вчинили грубе порушення громадського порядку, що супроводжувалося винятковим цинізмом та що виразилося у справлянні природних потреб на потерпілого».

Адвокат підозрюваного, який нині перебуває у СІЗО, подаючи апеляцію на ухвалу Маловисківського районного суду про арешт на 60 діб, наголосила, що її підзахисний «позитивно характеризується, має постійне місце проживання, до кримінальної та адміністративної відповідальності не притягався». Апеляційний суд області не задовольнив скаргу адвоката й залишив ухвалу Маловисківського райсуду в силі. Справу ж передав до Новоукраїнки.

Підозрюваному, що знаходиться в СІЗО, інкримінували хуліганство та залишення в небезпеці (максимальне покарання – вісім років позбавлення волі). Його товариша, який перебуває під домашнім арештом, звинувачували у груповому хуліганстві (до чотирьох років за ґратами).

Новоукраїнський районний суд прийняв справу до розгляду та 10 жовтня провів підготовче засідання. На ньому колегія суду призначила відкрите судове засідання на 15:30 26 жовтня і продовжила обвинуваченому, що нині перебуває під арештом, строк перебування в СІЗО на 60 діб до 8 грудня включно. На такий же строк суд продовжив домашній арешт іншому учаснику бійки.

Крім групового хуліганства, арештованому жителю Малої Виски тепер інкримінують і умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України, до п’ятнадцяти років позбавлення волі), прибравши при цьому статтю про залишення в небезпеці. Його спільника, який перебуває під домашнім арештом, як і раніше, звинувачують лише у груповому хуліганстві.

30 листопада відбулося чергове засідання суду. Адвокати обвинувачених попросили про відстрочку, оскільки нібито не встигли ознайомитися з матеріалами справи. Наступне засідання на прохання захисників заплановане на 14:00 14 грудня.

Суд 30 листопада також продовжив обвинуваченим перебування під вартою та домашній арешт – обом до 28 січня 2018 року.