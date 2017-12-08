Керівництво «Кіровоградгазу» не горить бажанням спілкуватися з журналістами

Представники ВАТ «Кіровоградгаз» попри запрошення від мерії Кропивницького 8 грудня не прийшли на прес-конференцію в міськраді щодо можливого відключення тепловиків від газопостачання.

Про це повідомляє кореспондент «УЦ».

Чому ніхто з адміністрації «Кіровоградгазу» не прибув до мерії – невідомо.

Нагадаємо, ВАТ «Кіровоградгаз» погрожує припинити газопостачання тепловиків у Кропивницькому, Долинській, Світловодську, Олександрії та інших містах області, де є централізоване опалення.

29 червня відбулися позачергові загальні збори акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз». Новим головою правління товариства обрали за результатами проведеного у 2016 році конкурсу Олександра Гладкого.

Олександр Гладкий заявляв: «Політика закритості закінчилася, “Кіровоградгаз” відкритий для всіх – для споживачів, для журналістів, представників громадськості. Система, коли клієнт бігав за постачальником послуги, повинна піти в минуле, ми будемо першими виходити на контакт з людьми».