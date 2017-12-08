«Кіровоградгаз» знову погрожує відключити котельні від газу – цього разу не лише в Кропивницькому

ВАТ «Кіровоградгаз» погрожує припинити газопостачання тепловиків у Кропивницькому, Долинській, Світловодську, Олександрії та інших містах області, де є централізоване опалення.

Про це заявила директор департаменту ЖКГ Кіровоградської ОДА Ольга Довжук на прес-конференції сьогодні, 8 грудня, передає кореспондент «УЦ».

За словами Мосіна, міськрада ухвалила рішення, необхідні для того, щоб КП «Теплоенергетик» поступово гасило свої борги перед газовиками. ДП «Кіровоградтепло», згідно з рішенням суду, розблокує банківські рахунки.

Відтак, переконаний заступник мера обласного центру, «Кіровоградгаз» має не шантажувати можливим відключенням тепловиків від газу, а йти до суду й доводити свою правоту там.