На Кіровоградщині військова частина може лишитися без газопостачання

ВАТ «Кіровоградгаз» може відключити від газу військову частину №2269 в Олександрії.

Про це заявила директор департаменту ЖКГ Кіровоградської ОДА Ольга Довжук на прес-конференції сьогодні, 8 грудня, передає кореспондент «УЦ».

За словами Довжук, відповідного листа від «Кіровоградгазу» отримала облдержадміністрація.

Військова частина при цьому, відзначила директор департаменту, практично не має боргів за газ.

Нагадаємо, ВАТ «Кіровоградгаз» погрожує припинити газопостачання тепловиків у Кропивницькому, Долинській, Світловодську, Олександрії та інших містах області, де є централізоване опалення.

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ВАТ «Кіровоградгаз» відключив від газопостачання кілька котельних ДП «Кіровоградтепло». «УЦ» зібрала в один текст найголовнішу інформацію з цього приводу.