У Києві затримали Інтернет-шахрая з Кропивницького, який обдурив 111 людей (ФОТО)

Під час проведення профілактичної операції «Трикстер» співробітники Дарницького управління поліції Києва викрили та затримали за місцем проживання 34-річного уродженця Кропивницького.

Про це йдеться у повідомленні ГУ НП в Києві, текст якого має «УЦ».

Чоловік розміщував на сайтах Інтернет-мережі оголошення про продаж побутової техніки: холодильників, телевізорів, пральних машин тощо. Як розповів слідчий Дарницького управління поліції Роман Гусар, шахрай зв’язувався з клієнтами телефоном, при цьому просив передоплату коштів на замовлений товар. Отримавши гроші на банківську картку, зникав з Інтернету, змінивши всі свої номери.

Під час проведення огляду квартири правопорушника правоохоронці виявили та вилучили близько 18 тисяч доларів США, комп’ютерну техніку, банківські картки, сім-карти до мобільних телефонів.

Слідчий відділ Дарницького управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

«Наразі доведено причетність правопорушника до 111 епізодів злочинної діяльності. Затриманому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Йому загрожує до восьми років ув’язнення», – зазначив Роман Гусар.