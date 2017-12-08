У Новоукраїнському районі створюють нову пожежну частину (ФОТО)

Триває процес створення нового підрозділу місцевої пожежної охорони у селі Григорівка Ганнівської об’єднаної територіальної громади Новоукраїнського району.

Начальник управління ДСНС в області полковник служби цивільного захисту Віталій Миронюк тримає на особистому контролі питання щодо належного фінансування та забезпечення відповідної матеріально-технічної бази майбутньої місцевої пожежної команди, повідомили «УЦ» у прес-службі управління.

Перший заступник Миронюка Олексій Родіонов зустрівся з головою Новоукраїнської районної держадміністрації та оглянув приміщення майбутнього місцевого пожежного підрозділу, де зараз проводяться ремонтно-будівельні роботи.

Відповідно до визначених термінів, оздоблення завершиться у травні 2018 року.