За підтримки Кузьменка старшокласники Кіровоградщини побачили «Кіборгів»

Голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко у рамках проекту «Захисник Кіровоградщини» подарував 245 учням з чотирьох районів та обласного центру квитки на фільм «Кіборги».

Фільм «Кіборги» – це військова драма режисера Ахтема Сеїтаблаєва про оборону Донецького аеропорту. Герої стрічки – збірні образи, списані з реальних військових як кадрових, так і добровольців. Головні ролі виконали Макар Тихомиров, Андрій Ісаєнко, Віктор Жданов, Роман Ясіновський.

Прем’єрний показ фільму відбувся 7 грудня у кінотеатрі «Портал», повідомили «УЦ» у прес-службі ОДА.

Як зазначив координатор проекту «Захисник Кіровоградщини» Олег Вєтров, на перегляд фільму приїхали учні з Долинського, Компаніївського, Новгородківського та Кіровоградського районів: «Голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко у рамках проекту запропонував дати можливість дітям безкоштовно переглянути стрічку “Кіборги”. Фільм не залишив жодного байдужого в залі. Проект “Захисник Кіровоградщини” виховує та загартовує підростаюче покоління у національно-патріотичному дусі. І те як діти відреагували, які в них були емоції після перегляду, означає, що з такою молоддю у нас є майбутнє».

Школярі також мали нагоду поспілкувалися з самими кіборгами – бійцями третього окремого полку спецпризначення, які боронили Донецький аеропорт, та їхнім командиром Олександром Трепаком.

«Не знаю, що цей фільм вам дасть, але ви маєте розуміти, я, мої солдати – хлопці і дівчата – чотири роки віддаємо себе Україні… 76 бійців поклали своє життя під час оборони Донецького аеропорту, п’ятеро – з нашого полку. Це хлопці, які ходили в цей зал і, можливо, сиділи на цих місцях, і ще чотири роки тому вони були живі… Що буде завтра – ніхто напевно не знає, але це залежить від нас із вами», – звернувся до учнів командир полку.