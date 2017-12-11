НСТУ призначила т. в. о. менеджера регіональної філії Суспільного на Кіровоградщині

У регіональних дирекціях ПАТ «НСТУ», де конкурси на посади менеджерів філій вважаються такими, що не відбулися, оскільки жоден з кандидатів не пройшов відбору, призначили тимчасових виконувачів обов’язків менеджерів.

Про це пише «UA: Перший».

Філія – т. в. о. менеджера:

– Волинська РД – Гетьманчук Людмила Миколаївна;

– Дніпровська РД – Чанглі Валентин Іванович;

– Запорізька РД – Мазицька Жанна Анатоліївна;

– Кіровоградська РД – Черкас Тетяна Віталіївна;

– Криворізька РД «Криворіжжя» – Галамасюк Іван Васильович;

– Львівська РД – Степанова Наталія Вікторівна;

– Рівненська РД – Велесик Андрій Петрович;

– Тернопільська РД – Колісніченко Тетяна Сергіївна;

– Харківська РД – Тимченко Олег Васильович;

– Херсонська РД «Скіфія» – Хоменко Вадим Леонідович;

– Хмельницька РД «Поділля-Центр» – Євтухов Ігор Петрович.

У регіонах, де не вдалося обрати менеджерів і продюсерів, на початку 2018 року оголосять повторний конкурс.

Тетяна Черкас, призначена т. в. о. менеджера Кіровоградської регіональної дирекції працювала режисером Кіровоградської обласної телерадіокомпанії.

Нагадаємо, у конкурсі на посаду продюсера філії Суспільного телерадіомовлення у Кіровоградській області перемогла Олена Кваша. Вона працювала першим заступником гендиректора КОДТРК та була продюсером каналу «Кіровоград».

Менеджера регіональної редакції на Кіровоградщині не обрали. Генеральним директором Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії сім років поспіль був Вадим Мурований, однак він документи на конкурс не подавав.