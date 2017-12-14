Підозрюваній у вбивстві 12-річної доньки кропивничанці обрали запобіжний захід

Кіровський районний суд Кропивницького обрав запобіжний захід Олені Добродій, яку підозрюють у вбивстві її ж доньки.

Про це «УЦ» повідомили в суді.

Жінка чекатиме вироку в СІЗО – суд вирішив узяти її під варту строком на 60 діб без права внесення застави.

Запобіжний захід обирали у закритому режимі.