Підозрюваній у вбивстві 12-річної доньки кропивничанці обрали запобіжний захід

Кіровський районний суд Кропивницького обрав запобіжний захід Олені Добродій, яку підозрюють у вбивстві її ж доньки.
Про це «УЦ» повідомили в суді.
Жінка чекатиме вироку в СІЗО – суд вирішив узяти її під варту строком на 60 діб без права внесення застави.
Запобіжний захід обирали у закритому режимі.
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12 грудня неподалік бази відпочинку в Обознівці Кіровоградського району поліцейські знайшли тіло дванадцятирічної Катерини Добродій. «УЦ» зібрала в один текст основні факти.