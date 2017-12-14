ТОП-моделі з Кропивницького приписують роман з колишнім Гайді Клум (ФОТО)

Українську модель Аліну Байкову заскочили в компанії колишнього бойфренда її приятельки супермоделі Гайді Клум Віто Шнабеля.

Про це пише The Daily Mail.

31-річний Віто, 28-річна Аліна та ще одна дівчина приємно проводили разом час на пляжі в Маямі 7 грудня. Чоловік «із обожнюванням милувався» кралечками.

Видання відзначає, що Байкова і Клум – подружки.

Нагадаємо, раніше Аліну Байкову бачили в компанії Ді Капріо.

Аліна Байкова народилася у Кропивницькому (тоді – Кіровоград). Вона почала кар’єру моделі у 22 роки й нині є однією з найуспішніших українок у цій сфері.