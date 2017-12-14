У Кропивницькому вшанували ліквідаторів аварії на ЧАЕС (ФОТО)

Керівництво облдержадміністрації, облради та міськради Кропивницького, представники силових структур, а також учасники ліквідації та члени сімей померлих ліквідаторів громадською ходою пройшли до пам’ятника жертвам Чорнобиля, де відбувся мітинг.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі ОДА.

Звертаючись до учасників зібрання, голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко сказав: «У цей день людство здобуло першу перемогу над атомом, який у квітні 1986 року став непідконтрольним – було завершено будівництво саркофагу над четвертим енергоблоком електростанції. Дякуємо ліквідаторам за той подвиг, який вони зробили задля порятунку нас усіх. Схиляємо голови перед світлою пам’яттю рятівників, яких сьогодні вже немає поряд з нами».

Сергій Кузьменко також наголосив, що сьогодні українці знову змушені захищати свою державу – військовослужбовці несуть бойове чергування в зоні проведення АТО. Голова облдержадміністрації зазначив, що на захист країни спрямовуються значні фінансові ресурси: «Однак ми знаходимо можливості і в Державному бюджеті, і в обласному для підтримки ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, яких на Кіровоградщині проживає 6 тисяч. Підтримуємо і 10 тисяч людей, які є потерпілими внаслідок аварії».

14 грудня 1986 року завершили спорудження саркофагу над зруйнованим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанціїг. Вибух на ЧАЕС стався 26 квітня 1986-го.