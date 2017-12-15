Перед Днем Святого Миколая у Кропивниццькому відбудеться ярмарок

У понеділок, 18 грудня, напередодні Дня Святого Миколая, у Кропивницькому відбудеться перший зимовий ярмарок.

Про це повідомляє прес-служба мерії.

Торгівля розпочнеться на площі перед міською радою о 8:00 і триватиме до 15:00.

На ярмарку в широкому асортименті будуть ковбасні, хлібобулочні, кондитерські вироби, соління, молочна і рибна продукція, крупи та мед. Також виробники представлять широкий вибір дитячих подарунків, новорічних сувенірів та ялинкових прикрас.

Організатори запрошують усіх охочих.