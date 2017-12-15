У Кропивницькому через магазини депутата переноситимуть теплотрасу (ФОТО)

На вулиці Попова у Кропивницькому тепломережа проходить під магазинами, земельна ділянка під якими належить депутату міськради.

Про це у Facebook написав начальник спеціалізованої інспекції міста Андрій Максюта, передає кореспондент «УЦ».

«У 2011 році фірмі депутата-регіонала віддали в оренду на 25 років землю (газон) в 240 кв. м. На ній збудували комплекс магазинів у 288 кв. м (ну так, трохи перевищили ліміт, всього-то якихось 48 кв. м, подумаєш – 2 павільйончики якихось…) За користування всією (всією ділянкою у 240 кв. м) орендованою площею сплачують 522 грн. 99 коп. на місяць (4% від нормативної грошової оцінки) – це майже вартість 1 кв. м оренди в даних магазинах», – ідеться в дописі.

Максюта також зазначив: «…під земельною ділянкою проходить тепломережа! <…> Ці магазини вже введені в експлуатацію й узаконені. Та ось сталася аварія на тепломережі – не можна проводити роботи… Будівлі в охоронній зоні… Тепер тут, біля 5 поліклініки, плануються розкопки. Ритимуть серйозно. Будуть переносити комунікації…»

Начальник спецінспекції виклав кілька фото та скани документів. На одній зі світлин кількарічної давності – гасло: «Белов, прекрати стройку!» Віталій Бєлов – депутат міськради Кропивницького.