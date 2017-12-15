В Олександрії за державний кошт куплять дві квартири сиротам

14 грудня депутати Олександрійської міськради внесли зміни до місцевого бюджету 2017 року.

Зокрема, місто прийняло державну субвенцію в розмірі 19,1 млн грн. на пільги і субсидії, передає «Моя Олександрія».

Крім цього, з місцевої казни виділили 20 тис. грн. (за рахунок перевиконання бюджету), які спрямують на оформлення документів для придбання двох квартир для дітей-сиріт. Кошти на квартири виділяє держава – дві квартири по 180 тис. грн. кожна.

Як прокоментувала начальник фінансового управління міськради Ірина Грищенко, планується купити дві двокімнатні квартири на вторинному ринку.